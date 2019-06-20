【收市總結】恒指勁升348點　莎莎績後爆上9.1%

港股午後進一步上漲，恒指收報28550點，上升348點；國指收報10922點，上升157點。成交額978億元。
維他奶下挫4.9% 日照港裕廊回吐23.8%
中午公布業績全年多賺約7%的莎莎（0178）收報2.41元，上升9.1%。
然而同樣中午公布業績，全年多賺19%的維他奶（0345），收報42.55元，下跌4.9%。
昨日上市勁升的日照港裕廊（6117）今日大幅回吐，收報3.05元，下跌23.8%。
新華保險爆上5.6% 中國平安漲3.9%
中國A股爆上，帶動中資保險股上升。新華保險（1336）收報37.85元，上升5.6%；中國太保（2601）收報31.45元，上升近4%；中國太平（0966）收報21.1元，上升3.9%；中國平安（2318）收報94.35元，上升3.7%；中國人壽（2628）收報19.38元，上升3.3%；人保集團（1339）收報3.1元，上升2.3%。
華泰證券續升4.7% 南航上揚6.6%
中資券商股亦爆上，東方證券（3958）收報5.23元，上升6.5%；中信建投証券（6066）收報6.15元，上升5.9%；中州證券（1375）收報1.82元，上升5.2%；華泰證券（6886，HTSC）收報13.68元，上升4.7%；光大證券（6178）收報6.07元，上升4.5%；中信証券（6030）收報16.02元，上升4.2%。
人民幣升值推高中資航空股，南航（1055）收報5.64元，上升6.6%；東航（0670）收報4.81元，上升5%；國航（0753）收報8.06元，上升4.7%。
吉利上升4.9% 友邦突破82元
其他股份方面，吉利（0175）收報13.34元，上升4.9%；恒地（0012）收報42.65元，上升2.8%；友邦（1299）收報82.05元，上升2.6%；碧桂園（2007）收報11.8元，上升2.4%；新世界發展（0017）收報12.44元，上升2.3%；石藥（1093）收報12.4元，上升2.3%；騰訊（0700）收報354元，上升近2%。
中國A股午後維持升幅，上證收報2987點，上升69點；深證收報9134點，上升209點。
日股收報21462點，上升128點。