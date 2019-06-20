中電盈警　稱受澳洲零售業務減值拖累　料上半年虧損

中電控股(00002)公布，預期截至今年6月底止，中期將會錄得綜合虧損。

該公司指出，預期會就中期賬中，EnergyAustralia零售業務所佔的商譽進行減值，約為60億元至70億元。商譽減值為非現金項目，並不會對集團的現金流及營運造成即時影響，但將會顯著減少集團首6個月所滙報的盈利。

受新電價安排影響

中電指出在今年5月作出的首季簡報時，已提及EnergyAustralia零售業務發展，當時已提及在今年2月，聯邦政府宣布實施默認市場價格，重新規管新南威爾斯省﹑昆士蘭省及南澳省住宅，及小型企業客戶的常規價格。維多利亞省政府亦計劃為住宅及小型企業客戶推出默認價格，兩者將於今年7月1日生效，有關措施一經落實，很可能對零售業務的未來貢獻產生重大的負面影響。

公司指出在簡報提及有關事項後，澳洲聯邦政府及維多利亞省政府，均確定建議的默認價格模式，並且在下月1日起實施。該等調整為EnergyAustralia零售業務所在的市場制定了較低的受管制「安全網」零售電價。

截至去年底，EnergyAustralia零售業務的商譽為150.65億元，是在2005年及2011年作出兩宗零售業務收購產生。

料零售業務下半年稅前盈利減最多3億元

澳洲新「安全網」零售電價適用於繳付「常規價格電價」的客戶，會從下月1日起降低有關客戶所需支付的電價，與此同時EnergyAustralia現正在市場上向現有客戶推銷多個更場簡便﹑更廉宜新能源方案，預料上述改變會令到零售業務，在今年下半年稅前盈利減少2.4至3億元，又表示該跌幅在未來會持續，亦有可能隨著市場參與者及客戶適應新的市場情況而有改變。

中電表示在今年首6個月，EnergyAustralia至今營運表現持續及到季度簡報中提及因素影響，特別是EnergyAustralia旗下電廠的產電量因Mount Piper電廠受制於煤炭幫供應問題，及雅洛恩電廠的維修要求而下降。

此外遠期能源合約價格於上半年上升，縱使中期而言對業務有利，但卻對導致業務組合中用作經濟對沖的部份能源衍生工具的公平價值，於上半年出現重大非現金負面變動。結合上述因素影響，按未經審計管理賬目，未計入商譽減值前，EnergyAustralia在今年首5個月營運盈利為7.31億元。

公司預期雅洛恩電廠回復正常運作，EnergyAustralia會繼續努力改善Mount Piper電廠煤炭供應，因此EnergyAustralia旗下電廠在發電方面受到的限制應在下半年得到紓緩。