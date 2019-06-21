【收市總結】港股升勢斷纜　全周升逾1300點　去年11月初後最佳

港股今日終止連續多日升勢，並且失守28500點，不過自從美國總統特朗普在周二於《Twitter》發推文，指出會在下周舉行的二十國集團（G20）峰會上，與中國國家主席習近平會面後，投資者信心明顯改善，帶動大市在兩日內累升逾千點。總結全周，港股升幅逾1,300點，為去年11月初以來最大點數單周升幅。

恒生指數收市報28473點，跌76點；國企指數收市報10921點，跌1點，成交額為1185.74億元。

中電控股（0002）為今日表現最差的藍籌股，今日曾大跌逾5%，收市報86.4元，跌4.3%。中電股價大跌，與昨日收市後發出盈警有關。在發出盈警後，多間大行下調中電目標價。

銀行股受大摩唱淡而下滑

銀行股今日同樣表現疲弱，恒生銀行（0011）及中銀香港（2388）分別錄得2.3%及1.9%跌幅，收市報196元及30.6元。銀行股受壓，與摩根士丹利將恒生﹑中銀及滙豐控股（0005）目標價及評級下調有關。

消費及零售股今日亦受壓，昨日已公布全年業績的莎莎國際（0178），今日大跌6.6%，收市報2.25元，維他奶國際（0345）曾見1個月新低，收市報38.75元，跌8.9%。藍籌股恒安國際（1044）跌2.7%，收市報56.7元。

黃金續獲追捧 金價升穿1400美元

不過亦有股份逆市上揚，其中石油及石化股表現較理想，與中東局勢緊張，刺激油價上揚有關，中國海洋石油（0883）更為全日表現最佳的成份股，收市報13.48元，升2.6%。

至於即時推出5G商用的中國移動（0941），今日亦高收，收市報71元，升1.1%。

此外金價今日突破每盎司1,400美元，對金礦股帶來支持，山東黃金（1787）升4.2%，收市報21元。