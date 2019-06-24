【開市快報】恒指回軟73點　金礦股爆上　紫金升逾3%

撰文：文顥宗
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國家主席習近平確認將於本周四（27日）出訪日本，預料將於G20峰會上與美國總統特朗普會面。惟港股今早繼續回調，恒指開市報28400點，跌73點（0.26%）；國企指數報10907點，跌14點（0.13%）。
藍籌股開市個別發展，騰訊（0700）升0.06%，報354.6元；中國平安（2318）跌0.59%，報93.4元；港交所（0388）跌0.58%，報275.2元；友邦保險（1299）升跌0.54%，報82.25元；滙豐控股（0005）跌0.54%，報64.3元；恒基地產（0012）升0.47%，報42.45元；中銀香港（2388）跌0.49%，報30.45元；中國人壽（2628）跌0.1%，報19.3元。
金價延續近日強勢，現貨金突破每盎司1,400美元水平，帶動金礦股造好，招金礦業（1818）升1.9%，報8.6元；紫金礦業（2899）升3.45%，報3.3元。
半島酒店母企大酒店（0045）發出盈警，預料中期盈利大幅下跌，股價低開1.6%，報10.82元。
中信股份（0267）宣布分拆中信出版於深圳創業板上市，預計集資7.06億，股價今早升0.36%，報11.26元。