調查指6成港人擁3張或以上信用卡　邊間發卡行最「吸Like」？

碌卡儲分是港人熱衷的遊戲，不少人銀包中都有幾張信用卡備用，務求於消費儲分時「賺到盡」，但不同發卡機構的服務高低，你又是否心裏有數？

市場研究機構J.D. Power發現，超過6成港人擁有3張或以上信用卡，而進佔滿意度榜首的發卡機構，竟然不是主流傳統銀行，更已蟬聯榜首長達4年！

信用卡滿意度整體上升

調查機構J.D. Power發表《2019年香港信用卡滿意度研究》，訪問2,770位港人對不同信用卡發卡機構的滿意度，涵蓋11間主要發卡機構，並為其中9間列出排名。調查以6大評分標準衡量滿意度，包括客戶互動、優惠及服務、獎賞、客戶溝通、信用卡條款，以及關鍵時刻，發現以1,000分為滿分，客戶平均滿意度達到715分，按年上升12分。

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+ 5 + 4 + 3

手機錢包滲透率突破6成

除此以外，調查亦發現港人對創新支付方式抱持開放態度，手機錢包的滲透率由去年的52%增至64%，亦有56%受訪者指，可能會申請由非銀行發卡機構（包括科技公司）發行的信用卡。不過港人對手上信用卡的發卡機構仍算忠誠，僅37%用戶指可能在持卡首年內轉投其他發卡行，亦有87%的受訪者表示，其發卡機構的網站及手機應用程式，與科技公司相比毫不遜色。

J.D. Power全球商業訊息––亞洲及澳洲地區執行主管詹興源表示，創新支付企業正積極搶佔市場，為消費者的日常消費方式提供更多選擇，發卡機構必須確保與客戶維持緊密聯繫。他建議，發卡機構需要在與新客戶剛開始建立關係之時，便積極提升客戶互動。