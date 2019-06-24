惠陶遭港交所DQ　今早鍵大跌54%

再有上市公司遭到香港交易所（0388）DQ。惠陶集團（8238）於上周五（21日）深夜發出公告，指出在同日收到聯交所發出的函件，指出根據GEM上市規則第9.15條給予的通知，告悉聯交所上市部已決定根據GEM上市規則第9.04條暫停公司股份買賣，並根據GEM上市規則第9.14條啟動取消公司地位。

受到有關消息拖累，惠陶股價今早曾大跌54%，中午收報0.265元，跌41.1%。

公告指出，根據函件鑒於該決定，須重新遵守GEM上市規則第17.26條，並將有12個月補救期，以重新遵守GEM上市規則第17.26條。若未能在12個月限屆滿時，即2020年6月20日符合上述規定，聯交所將取消公司上市地位。

可於7月3日或之前進行覆核

根據GEM上市規則第4.06（1）條，公司有權將逐決定轉交予GEM上市委員會覆核，並可於今年7月3日或之前要求GEM上市委員會覆核該決定。若公司7月3日前無作出任何覆核申請，公司會在今年7月4日上午9時起暫停買賣，在此之前股份買賣將會繼續，公司會在審閱函件，及與財務顧問討論前述事宜，將要求將該決定轉交GEM上市委員會進行覆核。

惠陶提醒股東及潛在投資者，若進行覆核，有關覆核結果並不確定。