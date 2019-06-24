【收市總結】恒指靜升39點　維他奶又挫5%

港股午後變動不大，恒指收報28513點，上升39點；國指收報10952點，上升31點。成交額僅698億元。
香港電視勁彈9.2% 昌興飆升77.5%
維他奶（0345）股價未跌完，收報36.8元，下跌5%。
香港電視（1137）股價大漲，收報4.28元，上升9.2%。
壹傳媒（0282）收市後公布業績，收報0.35元，上升11.1%。
Bitcoin價格突破1.1萬美元，挖礦概念股栢能集團（1263）收報2.33元，上升近11%。
主席持有39.4%股份被出售的昌興（0803）收報0.158元，上升77.5%。
波司登停牌 日照港裕廊再回吐14.4%
波司登（3998）被沽空機構狙擊早上停牌，停牌前報1.73元，下跌24.8%。
首日飆升的半新股日照港裕廊（6117）連續第三日回吐，收報1.73元，下跌14.4%。
創業板方面，被取消上市資格的惠陶（8238）收報0.235元，下跌47.8%。
正財務重組的國藝娛樂（8228）今早復牌，董事會獲知會，現時面臨的不確定因素變化幻莫測，收報0.22元，下跌7.2%。
地產股偏強 恒隆地產上漲2.9%
其他股份方面，恒隆地產（0101）收報18.5元，上升2.9%；恒地（0012）收報43.45元，上升2.8%；潤地（1109）收報34.75元，上升2.4%；中國生物製藥（1177）收報7.85元，上升2.2%；神華（1088）收報17.32元，上升1.8%；領展（0823）收報97.25元，上升1.2%；金沙（1928）收報36.85元，下跌1.2%；舜宇（2382）收報78.85元，下跌1.4%；萬洲（0288）收報7.84元，下跌2.6%。
中國A股全日變化不大，上證收報3008點，上升6點；深證收報9212點，下跌2點。
日股收報21285點，上升27點。