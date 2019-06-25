Facebook將發行加密貨幣震驚全球　美聯儲持開放態度

6月18日，社交平台臉書（Facebook）發佈名為「Libra」的加密貨幣項目白皮書，引發全球廣泛關注。白皮書顯示，Libra首批26個成員均是各界「巨頭」：如支付業的visa、Mastercard、PayPal等，技術和交易平台的uber、eBay、spotify，Facebook旗下錢包項目calibra，風險投資業的Thrive Capital、USV，以及非營利組織、多邊組織和學術機構等。

Facebook稱，Libra的使命是建立一套簡單的、無國界的貨幣和為數十億人服務的金融基礎設施。這種方法能夠實現巨大的飛躍，朝着更低成本、更易進入、聯繫更緊密的全球金融系統邁進。

白皮書透露，Libra貨幣與大多數加密貨幣不同，完全由真實資產儲備提供支持。對於每個新創建的Libra加密貨幣，在Libra儲備中都有相對應價值的一籃子銀行存款和短期政府債券，以此建立人們對其內在價值的信任。Libra儲備的目的是維持Libra加密貨幣的價值穩定，確保其不會隨着時間劇烈波動。

白皮書顯示，Libra運行於 Libra Blockchain（區塊鏈）之上，它的目標是成為全球金融的基礎架構，可以擴展到數十億賬戶使用，支持高交易吞吐量。

有分析認為Facebook發行加密貨幣是在挑戰全球各大央行。（視覺中國）

Facebook貨幣​引起業內的廣泛關注

由於比特幣等加密貨幣具有去中心化的優勢，這是其他央行目前無法做到的，因此當Facebook雄心勃勃地提出Libra白皮書之後，有分析人士認為該公司是想成為第一家「全球央行」。

據CNBC報道，在Facebook的加密數字貨幣公布僅幾個小時後，法國經濟和財政部長布魯諾·勒梅爾（Bruno Le Maire）就對Libra成為「主權貨幣」進行了警告。德國一名政客還將Facebook稱為「影子銀行」。

在Facebook加密數字貨幣白皮書公布後的第二天，澳大利亞央行行長菲利普·洛威（Philip Lowe）表示，「我認為，在我們採用Facebook提案之前仍有許多問題需要解決，他們必須要拿得出一個可靠的商業案例。」

印度尼西亞央行也在同日發表評論稱，「應對該公司的計劃予以審查。」

據路透社報道，英國央行行長馬克·卡尼（Mark Carney）此前也表示，「Facebook的加密項目將面臨『最高標準的監管』。」

而美國參議院銀行委員會則呼籲Facebook出席一個關於該公司創建虛擬貨幣野心的聽證會。

美聯儲態度開放

另據CNBC報道，美聯儲主席鮑威爾（Jerome Powell）於6月19日表示，他相信Facebook已在世界範圍內進行了相當廣泛的調查，現在，監管機構以及其他相關人士都在討論Facebook的這項計劃，當然也包括美聯儲。鮑威爾指出，對於像Libra這樣的加密貨幣，美聯儲並沒有完全的管理權限，相反，由於美聯儲「對支付系統有重大投入」，所以可能會通過「國際論壇」對加密貨幣的廣泛應用施加影響。

此外，一些加密貨幣的投資者更關心的或許是「Libra」如果真的發行成功是否值得買，有分析認為因其錨定的是一籃子貨幣，價值基本穩定，投資價值並不大。