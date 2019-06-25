【中午收市】恒指下挫372點　招行涉違反美國禁令　重挫近9%

撰文：鄭寶生
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中港股市今早回吐，恒指中午收報28140點，下跌372點；國指收報10718點，下跌234點。成交額436億元。
有報道三間內銀涉及違反美國對朝鮮禁令，其中兩間在港上市。招行（3968）收報37.95元，下跌近9%；交行（3328）收報5.93元，下跌4%。
交行大插4% 工行亦跌2%
其他內銀股亦疲弱，工行（1398）收報5.57元，下跌2%；中行（3988）收報3.22元，下跌1.5%；郵儲銀行（1658）收報4.61元，下跌1.1%；農行（1288）收報3.25元，下跌0.9%。
內險股亦下滑，中國太平（0966）收報20.15元，下跌3.1%；中國平安（2318）收報91.15元，下跌2.9%；新華保險（1336）收報36.6元，下跌2.7%；中國人壽（2628）收報18.94元，下跌2.2%。
李寧盈喜勁升13.4% 毛記彈13.3%
李寧（2331）盈喜，收報17.32元，上升13.4%。
《100毛》母公司全年賺1,556萬元的毛記葵涌（1716）收報1.19元，上升13.3%。
反駁沽空機構指控的波司登（3998）收報19.2元，上升近11%。
騰訊回吐1.7% 舜宇下跌3.4%
其他股份方面，旺旺（0151）收報6.37元，上升1.1%；騰訊（0700）收報349.6元，下跌1.7%；金沙（1928）收報36.1元，下跌2%；石藥（1093）收報11.98元，下跌2.8%；舜宇（2382）收報76.15元，下跌3.4%。
中國A股下挫，上證半日收報2953點，下跌54點；深證收報9016點，下跌195點。
日股半日收報21241點，下跌44點。