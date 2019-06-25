【收市總結】恒指下挫327點　內銀股疲弱　招行插7.7%

港股今日回吐，午後在低位徘徊。恒指收報28185點，下跌327點；國指收報10742點，下跌210點。成交額824億元。
交行下挫3.7% 工行下跌1.3%
有報道指3間中資銀行違反美國制裁朝鮮的禁令，其後發表聲明稱沒有違反法律。招行（3968）收報38.5元，下跌7.7%；交行（3328）收報5.95元，下跌3.7%。
其他內銀股亦下滑，工行（1398）收報5.61元，下跌1.3%；中行（3988）收報3.23元，下跌1.2%；農行（1288）收報3.24元，下跌1.2%；建行（0939）收報6.51元，下跌1.2%。
金價連日上升，招金礦業股價今日曾突破9元關，以「意頭價」8.88元收市。（中新社）
中國黃金勁升6.1% 李寧爆上18.3%
金價升至近5年高位，中國黃金（2099）收報10.16元，上升6.1%；山東黃金（1787）收報22.5元，上升6.1%；招金（1818）收報8.88元，上升5.1%；紫金（2899）收報3.22元，上升2.2%。
盈喜的李寧（2331）收報18.08元，上升18.3%。
昨日公布業績的100毛母企毛記葵涌（1716）收報1.21元，上升15.2%。
澄清沽空機構狙擊的波司登（3998）收報1.99元，上升15%。
創業板星亞控股（8293）暴瀉，收報0.172元，下跌96.5%。
石藥考驗12元支持 舜宇跌近3%
其他股份方面，九倉置業（1997）收報56.35元，上升1.3%；港鐵（0066）收報52.35元，上升近1%；中國人壽（2628）收報19.08元，下跌1.4%；港交所（0388）收報272.2元，下跌1.5%；騰訊（0700）收報349.4元，下跌1.8%；銀娛（0027）收報50元，下跌近2%；瑞聲（2018）收報42.7元，下跌2.2%；石藥（1093）收報12.04元，下跌2.3%；舜宇（2382）收報76.5元，下跌近3%。
中國A股午後跌幅收窄，上證收報2982點，下跌26點；深證收報9118點，下跌94點。
日股收報21193點，下跌92點。