即使美國關稅提高至25%　中國仍能實現經濟增長目標

全球最大資產管理公司--貝萊德（Blackrock）週二稱，即使美國對中國所有進口商品的關稅稅率提高至25%，中國仍有可應對經濟下行的政策工具選項，因此認為，中國今年仍能實現6-6.5%的經濟增長目標。

全球最大資產管理公司貝萊德（Blackrock）稱，即使美國對中國所有進口商品的關稅稅率提高至25%，中國仍有可應對經濟下行的政策工具選項，因此認為，中國今年仍能實現6至6.5%的經濟增長目標。

路透中文網報道引述貝萊德亞洲信貸團隊主管賽思指，中國實施的積極財政政策及穩健貨幣政策將有助緩和美國加征關稅對經濟產生的壓力，相信中國已做好準備在有需要時推出更多財政刺激措施。

該行認為，按中國目前的經濟狀況，即使美國對中國所有進口商品的關稅稅率提高至25%，中國今年仍可達到6%至6.5%的增長目標，並預料人民幣匯率在目前水準上保持穩定，不會出現大幅貶值。

賽思稱，預料G20峰會將促使中美雙方重返談判桌以繼續貿易磋商，並相信不會帶來任何重大負面消息。但考慮到中美緊張關係本質上涉及權力平衡、科技、國家安全等更廣泛議題，未來數月仍會出現噪音，到明年愈接近美國總統大選，中美關係緊張可能又再升溫。