【一帶一路】日本基建有優勢　印尼冀擴大進口

一帶一路倡議帶動東南亞國家注重基建，其他國家亦受惠。印尼總統佐科維多多（Joko Widodo）高度評價日本基建支援，希望擴大進口。

佐科維多多在出席二十國集團（G20）峰會前，接受《共同社》訪問時，高度評價日本協助興建、今年3月開業的印尼雅加達首條地鐵「城市快速鐵路」（MRT），更指出希望得到日本更多協助。

高度評價雅加達MRT 日本協助興建

他表示，MRT開通之後，使世界上最嚴重塞車地點之一雅加達的交通大幅改善，今後10年還預計會興建230公里鐵路。對於興建成本高，佐科維多多表示「最重要是不損害印尼的國家利益」。

MRT是雅加達最新開通的鐵路線，南北向共15.7公里，由印尼政府成立的公司與日本國際協力機構（JICA）合作興建，亦採用日本製造的車輛。而印尼駕駛員亦接受日本方面的培訓。

冀抗震、防災、垃圾處理等方面合作

日本基建還有獨特優勢，由於日本與印尼都是地震帶國家，佐科維多多指出「抗震基建十分重要」，願意學習日本的防災技術和警報系統。

此外，印尼海洋塑膠垃圾排放量全球第二，政策已制定減排政策。日本政府與日本國際協力機構合作，提供垃圾處理、發電的城市設計方案。