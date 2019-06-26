【收市總結】恒指升36點成交647億今年最靜　金礦股回吐

港股午後大致企穩，市場靜候周末的二十國集團（G20）峰會。恒指收報28221點，上升36點；國指收報10766點，上升23點。成交額僅648億元，是今年全日市交易日最低。
山東黃金插水7.8% 招金亦跌2.6%
近日炒上的金礦股隨金價回吐，山東黃金（1787）收報20.75元，下跌7.8%；靈寶黃金（3330）收報1.45元，下跌3.3%；招金（1818）收報8.65元，下跌2.6%；壇金（0621）收報0.041元，下跌2.4%；紫金（2899）收報3.15元，下跌2.2%。
復星醫藥大漲5.3% 石藥上升3.5%
部份醫藥相關股炒起，金斯瑞（1548）收報19.9元，上升6.5%；復星醫藥（2196）收報23.9元，上升5.3%；藥明康德（2359）收報66.55元，上升近4%；石藥（1093）收報12.46元，上升3.5%；中國生物製藥（1177）收報8.04元，上升2.8%。
繼續與沽空機構「駁火」的波司登（3998）收報2.03元，上升2%。
涉及14間證券經紀行個別客戶操縱股價的中國智能股份（0395），收報0.191元，下跌39.4%。
部份創業板股份大瀉，德寶集團（8436）收報0.72元，下跌66%；METROPOLIS（8621）收報0.47元，下跌55.2%；衍匯亞洲（8210）收報0.23元，下跌46.5%。
舜宇上揚2.2% 新地下滑1.7%
其他股份方面，舜宇（2382）收報78.15元，上升2.2%；神華（1088）收報17.42元，上升1.5%；新世界發展（0017）收報12.18元，下跌近1%；煤氣（0003）收報17.38元，下跌1.6%；新地（0016）收報131.4元，下跌1.7%。
中國A股全日無甚變化，上證收報2976點，下跌5點；深證收報9122點，上升4點。
日股收報21086點，下跌107點。