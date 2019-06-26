滙豐指中國會以三大措施　應對貿易摩擦衝擊

滙豐發表研究報告，表示面對中美貿易摩擦帶來的經濟衝擊，預計中國政府將會採取三大措施應對。

谷通脹、扶民企 開放經濟

滙豐首席中國經濟師屈宏斌團隊撰寫報告，指出三大措施包括：1.加大政策寬鬆，以通貨再膨脹刺激內地市場需求；2.推進結構性改革，扶持民營行業；3.開放經濟，務求引導出口遠離美國，並提升科技水平。

建議減稅及下調社會保障金

催谷通脹具體措施包括將製造業增值稅由13%削減到9至10%，企業所得稅由25%降到20至22%，並下調社會保障金，加大民企領域信貸投放。

而美國聯儲局或會減息，亦為中國人民銀行帶來有減息的空間。而擴大人民幣匯率彈性是可行的方案，但大幅貶值會窒礙生產力。

出口下滑 經濟增長可能低於6%

滙豐認為，貿易戰正循多個渠道影響中國。如果美國上調25%關稅的措施持續落去，未來12個月將會降低中國出口1.7至2.8個百份點，並拖低中國經濟增長0.3至0.5個百份點。

由於出口可能下滑，中國需要刺激內需以抵銷部份影響，中國經濟增長有可能低於6%。

打擊企業信心和投資 生產力增長放援

如果貿易摩擦持續，有可能打擊企業信心和投資，短期內投資需求減慢，中期則會令生產力增長放緩。

自從華為被美國列入黑名單，海外智能手機銷量跌幅料達40%。因此，該行指出貿易戰愈持久，對電子及其他產品產業鏈的破壞就愈大。