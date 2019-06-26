美中貿易全國委員會會長：貿易談判美國的八大擔憂

從去年以來，中美雙方相互施加了很多輪關稅，這對兩國之間的貿易以及中美公司造成嚴重的傷害。中美貿易衝突的根源，是因為美方認為中國經濟與全球體制和標準是分離的，這是一個大的挑戰。

中國大陸自媒體「人大重陽」引述美中貿易全國委員會會長克雷格艾倫於公開場合發表演講《中美關係與貿易談判：美國商界的觀點》，提到貿易談判美國有８大擔憂。



１）美國最擔心的事情其實是中國的國企在經濟體量中佔有過大的比重。中國國企相較於其他國家的國企發揮的作用大得多。艾倫估計在中國國有企業主宰了經濟的40%。

２）中國習慣於、並且有能力和資源為產業和技術的發展提供大量補貼。這樣會導致中國的交易夥伴國比較緊張。

３）中國有很多外國投資限制，比如說保險業，也許外國的保險公司在中國市場只佔2%的份額，這一資料在歐洲可能達到25%，在日本可能達到15%。作為交易夥伴，美企希望廣泛參與到中國市場，比如說媒體、銀行業、保險業、建築業、航空業等等。

４）外國公司在中國面臨很多的壁壘。在美國，中國公司跟美國公司面臨同樣的法律；在中國，美國公司被叫做「外商投資企業」，跟中國公司面臨的法律是不一樣的，美國希望的是一個公平的法律對待。現在，確實有很多的困難擺在這些外國企業面前。

中美貿易戰迎來新的轉機。（視覺中國）



５）在中國很多的外資企業得不到審批，中國是一個很大的國家，地方政府官員的權力非常大，省級的黨委、市長的權力都非常大，很多情況下，他們會比較照顧當地的一些公司，外國公司不是本土公司，所以有的時候他們就沒有得到很好的對待。

６）在智慧財產權方面，還是有很大的問題。從全球來看，從非洲到歐洲到美洲，80%的假貨差不多都來自於中國。因此，智慧財產權的保護還是一個問題。

７）政府發揮了巨大的作用來推動經濟的發展。WTO是要促進市場經濟的發展，因此中國的加入也是一個挑戰。

８）中國有比較宏偉的發展戰略，中國工信部發佈了「中國製造2025」計畫，從中國的角度來講是非常正常是習以為常的，但從美國人的角度來看，感覺到了威脅。