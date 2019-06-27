【中午收市】恒指上漲320點　中興通訊勁彈7.8%

撰文：鄭寶生
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港股今早愈升愈有，恒指中午收報28542點，上升320點；國指收報10906點，上升140點。成交額387億元。
舜宇上揚3.1% 瑞聲亦升3%
手機及通訊設備股再升，中興（0763）收報23.45元，上升7.8%；丘鈦（1478）收報6.12元，上升5.7%；比亞迪電子（0285）收報11.2元，上升3.7%；舜宇（2382）收報80.6元，上升3.1%；瑞聲（2018）收報44.3元，上升3%。
中煙香港破頂 優品360大插18.4%
半新股中煙香港（6055）再破頂，收報11.46元，上升10.6%。
另一半新股日照港裕廊（6117）亦大漲，收報1.91元，上升17.9%。
不過優品360（2360）盈利增長11.4%至5,973萬元，收報2.49元，下跌18.4%。
銀娛彈3.9% 中國人壽升2.5%
其他股份方面，銀娛（0027）收報52.35元，上升3.9%；石藥（1093）收報12.84元，上升3.1%；吉利（0175）收報13.46元，上升2.7%；萬洲（0288）收報8.1元，上升2.7%；恒安（1044）收報57.6元，上升2.6%；中國人壽（2628）收報19.4元，上升2.5%；工行（1398）收報5.7元，上升1.8%；騰訊（0700）收報353.6元，上升1.3%；滙控（0005）收報64.8元，上升1%。
中國A股早段反彈，上證半日收報3002點，上升26點；深證收報9246點，上升123點。
日本半日收報21262點，上升175點。