【收市總結】恒指大漲399點　優品360狠插20.7%

撰文：鄭寶生
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港股午後進一步上漲，恒指收報28621點，上升399點；國指收報10897點，上升131點。成交額784億元。
港鐵11連升 友邦上漲1.9%破頂
港鐵（0066）11連升，收報52.85元，上升0.6%。
友邦（1299）再破頂，收報84.2元，上升1.9%。
香港電視（1137）收報4.75元，上升3.3%。
半新股中煙香港（6055）破頂後升幅收窄，收報10.98元，上升近6%。
另一半新股日照港裕廊（6117）亦大漲，收報1.89元，上升16.7%。
優品360（2360）盈利增長11.4%至5,973萬元，收報2.42元，下跌20.7%。
中興勁彈6.2% 舜宇亦上揚4%
手機及通訊設備股有追捧，中興（0763）收報23.1元，上升6.2%；丘鈦（1478）收報6.13元，上升5.9%；富智康（2038）收報0.89元，上升4.7%；比亞迪電子（0285）收報11.24元，上升4.1%；舜宇（2382）收報81.3元，上升4%；瑞聲（2018）收報44.25元，上升2.9%。
申洲上升4% 滙控重上65元水平
其他股份方面，申洲（2313）收報106.6元，上升4%；銀娛（0027）收52.35元，上升3.9%；萬洲（0288）收報8.18元，上升3.7%；旺旺（0151）收報6.56元，上升3.3%；中國人壽（2628）收報19.3元，上升2%；建行（0939）收報6.68元，上升1.7%；滙控（0005）收報65.05元，上升1.4%；港交所（0388）收報277元，上升1.4%；騰訊（0700）收報352.8元，上升1.1%。
中國A股今日上漲，上證收報2996點，上升20點；深證收報9239點，上升117點。
日股收報21338點，上升251點。