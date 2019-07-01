人民日報：需從四個方面規範消費金融

《人民日報》今早發表題為《消費金融需從四個方面規範》的文章，稱消費已成為中國經濟發展的「主引擎」，從國際經驗來看，中國消費金融業務還有巨大的上升空間。

文章表示，在過去幾年的高速發展中，消費金融也出現了過度借貸、過高利率等不合理現象。從長遠看，要實現消費金融的健康可持續發展，更充分地發揮其服務經濟轉型、促進消費升級的作用，需要從以下幾個方面發力。

首先要完善監管政策，按照中國「金融業務由持牌機構開展」的總體原則，出台相應管理辦法對電商消費金融平台、分期購物平台、互聯網金融平台以及其他開展消費金融業務的機構進行規範，包括准入條件、業務範圍、內控制度、市場退出機制、消費者保護等。要注意不同類型機構在監管標準上的統一，避免不公平競爭。

其次要加強消費金融業務信用風險管理。引導消費金融機構以真實消費場景為支撐拓展業務，通過線上、線下等多種渠道建立消費場景，實現消費金融業務與消費場景的融合，引導資金真正流向消費領域。降低和限制無特定用途的消費貸款業務佔比，平衡好業務擴張與風險控制的關係。

第三，要加強行業信息共享，避免過度借貸。將消費信貸信息納入統一的社會徵信體系，實現各類機構對消費者信息的共享，從源頭上降低過度借貸、多重借貸的風險。

第四，要加大處罰力度，強化消費者保護。儘快建立標準化的行為監管流程，豐富並完善監管手段及工具，將產品干預等相關內容納入行為風險監管框架。強化行為監管執法，加大對擾亂市場秩序、侵害金融消費者權益等行為的懲處力度，營造公平有序的消費金融市場環境，保護金融消費者合法權益。