《人民日報》談中美重啟經貿磋商　點名批庫德洛

中共黨媒《人民日報》今日發文指出，中美元首大阪會晤達成重要共識，遺憾的是在元首會晤後，白宮國家經濟委員會主任庫德洛成為第一個出來重彈老調調的美國高官。

文章称，中美兩國元首大阪會晤達成重要共識，向國際社會和全球市場發出積極和正面信號。中美雙方在平等和相互尊重基礎上重啟經貿磋商的前景，更是備受矚目。遺憾的是，就在元首會晤之後，美國白宮國家經濟委員會主任庫德洛（Lawrence Kudlow）成為第一個出來重彈老調調的美國高官。

庫德洛於周日（6 月30日）接受透訪問稱，總統特朗普（Donald Trump）允許華為公司購買美國產品並不意味着「大赦」，還是重新糾纏所謂「知識產權盜竊、強迫技術轉讓、網絡盜竊」等問題。

《人民日報》批評，他所釋放的信息都與兩國元首大阪會晤達成的共識不相符。並指「美國國會裡部分鷹派政客公然叫囂以遏制華為公司作為其『所擁有的少數有效槓桿之一』，迫使中國讓步——他們以一種『不正義』去製造另一種『不正義』的圖謀，昭然若揭」。

《人民日報》批庫德洛釋放與中美元首達成的共識不相符。（路透）

文章說，中美經貿合作的本質是互利雙贏，雙方的分歧終歸要通過平等對話磋商找到雙方都接受的解決辦法。這一切，都需要誠意和行動來兌現。重啟經貿磋商，要準確理解「合則兩利、斗則俱傷，合作比摩擦好，對話比對抗好」，在事關中美關係發展的根本性問題上，必須順應歷史發展的客觀規律。

文章指出，推動中美關係克服困難、向好發展，依然需要付出相當艱辛的努力。中美經貿磋商如何重啟、如何推進，還有待雙方經貿團隊就具體問題進行討論。但可以明確的是，雙方必須切實遵循中美兩國元首確定的原則和方向，夯實平等和相互尊重這個重要基礎，尤其不能因眼前湧起的幾個回頭浪誤判潮流。

文章最後說，「誠者，天之道；思誠者，人之道。中美關係向好發展的契機彌足珍貴，重啟經貿磋商的好勢頭需要加倍珍惜。人們期待重諾守信、順應大勢的行動和正能量。」