【中午收市】中美衝突緩和　恒指勁升386點　手機設備股彈上

中美同意進一步商討貿易協議，刺激資金從避險資產流入高風險資產。恒指中午收報28929點，上升386點；國指收報11028點，上升146點。成交額647億元。
丘鈦急升14.1% 瑞聲大漲9.1%
手機及通訊設備股勁彈，丘鈦（1478）收報6.79元，上升14.1%；通達集團（0698）收報0.66元，上升10%；瑞聲（2018）收報48.4元，上升9.1%；舜宇（2382）收報88元，上升9%；比亞迪電子（0285）收報12元，上升7.5%；富智康（2038）收報0.93元，上升6.9%；中興（0763）收報23.6元，上升4.7%；聯想集團（0992）收報6.29元，上升近4%。
南航攀升6.1% 銀娛上揚7.8%
美元下滑、人民幣上漲，中資航空股大升。南航（1055）收報5.77元，上升6.1%；國航（0753）收報8.29元，上升5.2%；東航（0670）收報4.79元，上升3.9%。
濠賭股亦上漲，銀娛（0027）收報56.75元，上升7.8%；金沙（1928）收報40.15元，上升7.5%；永利（1128）收報18.58元，上升6.2%；美高梅（2282）收報14.08元，上升6%；澳博（0880）收報9.41元，上升5.8%；新濠（0200）收報18.18元，上升近5%。
中國人壽5月初開始低於20元，今早終於重上此水平，半日收報20.2元，勁升近5%。（路透社）
中國人壽重上20元 中煙香港飆40.1%
內險股上升，中國人壽（2628）收報20.2元，上升近5%；中國平安（2318）收報97.15元，上升3.6%；新華保險（1336）收報39.3元，上升3.4%；財險（2328）收報8.67元，上升2.8%。
部份股份勁漲，鷹普精密（1286）收報4.35元，上升44.5%；中煙香港（6055）收報18.34元，上升40.1%；香港電視（1137）收報5.08元，上升13.4%；中船防務（0317）收報7.6元，上升11.6%。
中國生物製藥彈4.4% 騰訊升2.8%
其他股份方面，中國生物製藥（1177）收報8.34元，上升4.4%；吉利（0175）收報13.88元，上升3.9%；石藥（1093）收報13.06元，上升3.7%；萬洲（0288）收報8.18元，上升3.3%；創科（0669）收報61.6元，上升3%；騰訊（0700）收報362.6元，上升2.8%；港交所（0388）收報280.4元，上升1.7%；友邦（1299）收報85.65元，上升1.7%；滙控（0005）收報65.65元，上升1.3%。
中國A股早段變動不大，上證半日收報3043點，下跌1點；深證收報9547點，上升17點。
日股半日收報21754點，上升24點。