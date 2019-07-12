美國關稅戰線燒向歐盟　蘇格蘭威士忌將受累

中美貿易衝突暫時不會惡化，美國總統特朗普將矛頭指向歐盟，揚言向歐盟商品加徵關稅，涉及多種商品，在英國脫歐搞得頭暈轉向的蘇格蘭威士忌，再次成為衝突核心。

涉及芝士、意粉 稱是補償飛機補貼

美國未有定下向歐盟商品徵收關稅的時間，不過《BBC》指出，今次不單止針對美國口頭上提到飛機產業，還會涉及多項歐盟主要出口食品，包括芝士、意粉、橄欖，以及蘇格蘭威士忌。

至於為何要涉及各種食品，美國貿易代表稱這是「為了應對歐盟飛機補貼造成的損害。」

美國是蘇格蘭威士忌最大出口市場

蘇格蘭人以及當地最著名外銷產品蘇格蘭威士忌，自英國脫歐後已經夠麻煩，現在還要捲入飛機補貼爭抝。其實蘇格蘭在2016年脫歐公投時，大部份地區都是支持留歐，因為這樣可以保護蘇格蘭威士忌免徵高關稅。

按價值計算，美國是蘇格蘭威士忌最大的出口市場，2018年出口價值為10.4億英鎊。按銷量計算則是第二大市場，去年出口1.37億瓶70cl的酒。

蘇格蘭威士忌佔美國市場約12%，兩地釀酒業界關係密切。（路透社）

兩地威士忌釀造業關係密切

蘇格蘭威士忌協會發言人向《BBC》表示：「蘇格蘭威士忌出口美國，已經20年零關稅，所以今次捲入爭議令人失望。」

發言人表示，行業一直反對徵收關稅，因會損害推動太平洋兩岸繁榮的商品貿易。

其實美國也有威士忌，而產品與蘇格蘭同業關係密切，因為都是使用波本酒桶（bourbon casks）來熟成，每年為美國經濟帶來約7,000萬英鎊。

美業界警告 再加稅只會損害產業鏈

而在美國市場，美國威士忌佔市場48%，蘇格蘭威士忌佔12%。美國蒸餾酒精委員會亦警告，如果加徵關稅，將會損害美國的工作者及顧客。

委員會發言人Lisa Hawkins指出，某「主要貿易夥伴」向美國酒精產品加徵關稅，已經傷害該國的酒類產業鏈，包括農民、供應商與零售商。再加關稅只會令行業損失更多。