【開市快報】恒指微跌10點　中生製藥高開1%　中煙反彈3%

撰文：文顥宗
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美股昨日休市，歐洲股市普遍靠穩，人民幣匯價站穩6.87兌一美元水平。港股今早微跌，恒指開市報28785點，跌10點（0.04%）；國企指數報10890點，跌22點（0.21%）。
藍籌股開市個別發展，騰訊（0700）暫無升跌，報360元；友邦保險（1299）升0.06%，報86.05元；滙豐控股（0005）跌0.31%，報65.4元；中國平安（2318）跌0.05%，報96.3元；港交所（0388）暫無升跌，報278元；領展（0823）升0.36%，報98.35元；吉利汽車（0175）跌1.18%，報13.38元；長實集團（1113）升0.49%，報62元。
中生製藥（1177）昨日宣布，旗下抗腫瘤藥獲中國藥監局批准新增適應症，股價高開1.15%，報8.78元；碧桂園 （2007）公布，6月合同銷售額按年跌逾18%，股兵低開0.84%，報11.88元。
近日熱炒的半新股中煙香港（6055），連日調整後股價反彈，高開3.05%，報14.2元；新城系前主席王振華涉嫌性侵女童被捕，今早股價略為喘定，新城發展（1030）升0.14%，報7.2元；新城悅（1755）升0.7%，報5.74元。
重磅新股百威亞太（新上市編號：1876）今日起招股，有望成為今年全球最大型新股集資，每手入場費4,747元。