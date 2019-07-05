【中午收市】恒指靜市升21點　日清、港鐵、領展均破頂

財經快訊
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港股今早窄幅上落，恒指中午收報28817點，上升21點；國指收報10897點，下跌15點。成交額318億元。

日清杯麵加價升3.3%　領展高見99.8元

日清食品（1475）部份杯麵、碗麵的香港出廠價，2008年以來首次上調，股價破頂最高見6.29元，收報6.22元，上升3.3%。

港鐵（0066）今早亦破頂，最高見54元，收報53.8元，上升0.3%。

領展（0823）同樣破頂，最高見99.8元，收報99.55元，上升1.6%。

置富產業信託（0778）也破頂，最高見11.32元，半日收報11.28元，無升跌。

必瘦站（1830）都破頂，最高見3.35元，收報3.29元，上升1.2%。

中煙香港勁彈10.3%　吉利重挫4.9%

中煙香港（6055）繼續大波動，收報15.2元，上升10.3%。

花旗唱淡吉利（0175），看9.3元，評級由「中性」降至「沽售」，收報12.88元，下跌4.9%。

瑞聲再跌1.6%　石藥下滑1.7%

其他股份方面，萬洲（0288）收報8.04元，上升1.4%；中國海外（0688）收報29.7元，上升1.2%；恒安（1044）收報57.85元，下跌1.4%；瑞聲（2018）收報45.3元，下跌1.6%；石藥（1093）收報12.82元，下跌1.7%。

中國A股早段平穩，上證半日收報2999點，下跌5點；深證收報9388點，上升20點。

日股半日收報21691點，下跌10點。

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