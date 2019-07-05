【收市總結】恒指下跌20點成交僅562億　領展暫未能破百

撰文：鄭寶生
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港股臨近收市向下，恒指收報20774點，下跌20點；國指收報10895點，下跌18點。成交萎縮到562億元。
日清升幅收窄至0.7% 領展報99.2元
日清食品（1475）部份杯麵、碗麵的香港出廠價，2008年以來首次上調，股價破頂最高見6.29元，收報6.06元，上升0.7%。
港鐵（0066）今早亦破頂，最高見54元，收報53.8元，上升0.3%。
領展（0823）同樣破頂，最高見99.8元，收報99.2元，上升1.2%。
置富產業信託（0778）也破頂，最高見11.32元，收報11.24元，倒跌0.4%。
必瘦站（1830）都破頂，最高見3.35元，收報3.3元，上升1.5%。
新城控股插6.7% 新城悅再瀉10.9%
前董事長陷入風化案的新城發展控股（1030）收報6.71元，下跌6.7%。同系物業管理公司新城悅（1755）收報5.08元，下跌10.9%。
中煙香港（6055）又大升，收報16.66元，上升20.9%。
花旗降吉利（0175）評級至「沽售」，目標價9.3元，收報12.68元，下跌6.4%，是跌幅最大藍籌。
中國生物製藥漲1.4% 恒安挫2.5%
其他股份方面，中國生物製藥（1177）收報8.8元，上升1.4%；碧桂園（2007）收報11.86元，下跌1%；瑞聲（2018）收報45.3元，下跌1.6%；恒安（1044）收報57.25元，下跌2.5%。
中國A股高收，上證收報3011點，上升5點；深證收報9443點，上升74點。
日股收報21746點，上升43點。