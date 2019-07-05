在職貧富懸殊　國際勞工組織：10%打工仔賺取全球一半薪金

清潔工是打工仔，行政總裁也是打工仔，人人都努力工作，差別在於工種不同，收入也有很大差異。不過這個差異有多大？聯合國旗下國際勞工組織（ILO）發表報告，全球10%打工仔賺取了全球一半的薪金。

較低薪的一半人 只賺取全球6.4%薪金

ILO報告顯示，10%打工仔賺取了全球48.9%薪金，最低薪的50%打工仔，只賺取了全球6.4%薪金。

最低收入的20%打工仔有大約6.5億人，他們只賺取全球薪金少於1%，13年來比例沒有大變化。

香港屬高收入地區 薪金佔GDP比例降

以2004年和2016年比較，打工仔收入不均其實有收窄，但以地區來說並不平均，有些地區正在擴大，例如經濟迅速發展的中國和印度。

報告列出了189個國家及地區的情況，以2004年和2016年比較，香港屬於高收入地區，但打工仔收入佔GDP比例下跌1.2%。

研究發現，較低薪的80%人，所得薪酬比例都在減少，而最高薪的20%，所得薪酬比例則在上升。（資料圖片）

80%人收入比例收窄 最高20%人擴闊

全球來看，2004與2017年相比，收入為中間60%的「中層階級」，賺取薪金的比例由44.8%下降至43%。同時，收入最高20%的「頂層階級」，賺取收入比例由51.3%上升至53.5%。頂層階級得到薪金比例，在不少國家都上升超過1個百份點，個案不單止見於已發展國家德國、英國與美國，還可見於發展中國家如印尼、巴基斯坦。

ILO數據生產與分析部門負責人Steven Kapsos就指出：「數據表明，頂層階級收入增加，與其他階級收入損失有關，中層階及與底層階級的收入比例都在下降。」

ILO經濟學家Roger Gomis亦指出：「全球大部份打工仔都承受極低薪酬，而且有很多人就算找到工作，亦不代表收入足夠生活。收入較低的一半人，平均每月工薪僅198美元（約1,544港元），最窮的人要工作超過3個世紀，才等於最高薪10%人的1年薪金。」