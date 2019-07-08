【收市總結】千股向下　恒指跌443點　金沙逆市漲0.4%

撰文：鄭寶生
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美國短期減息的預期降溫，亞太股市下滑，港股今日全日受壓，下跌股份超過1,300隻，但成交未算十分大。恒指收報28331點，下跌443點；國指收報10725點，下跌169點。成交額757億元。
承興暴瀉80.4% 北京體育文化大插78.6%
承興國際（2662）主席被刑事拘留，收報0.9元，下跌80.4%。
北京體育文化（1803）亦暴瀉，收報0.405元，下跌78.6%。
近月弱勢未止的亞洲電視控股（0707）收報0.064元，下跌41.8%。
雅迪控股（1585）表示不知悉股價大波幅動的原因，收報1.68元，下跌25%。
金蝶盈喜下挫13.5% 中煙香港續漲近10%
金蝶國際（0268）半年盈利下跌最多四成，收報6.9元，下跌13.5%。
安踏（2020）被沽空機構狙擊，中午停牌，停牌前報51.25元，下跌7.3%。
中煙香港（6055）大成交上漲，收報18.32元，上升近10%，成交9.62億元。
騰訊跌至351元 潤地下挫4.1%
其他股份方面，金沙（1928）收報38.9元，上升0.4%；港交所（0388）收報274.2元，下跌1.5%；友邦（1299）收報84.55元，下跌近2%；騰訊（0700）收報351元，下跌2.4%；九倉置業（1997）收報53.5元，下跌2.7%；太古A（0019）收報95.85元，下跌2.9%；中國生物製藥（1177）收報8.5元，下跌3.4%；瑞聲（2018）收報43.65元，下跌3.6%；吉利（0175）收報12.16元，下跌4.1%；潤地（1109）收報34.2元，下跌4.1%。
中國A股全日大致維持跌幅，上證收報2933點，下跌77點；深證收報9186點，下跌256點。
日股收報21534點，下跌212點。