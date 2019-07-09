【開市快報】恒指低開31點　吉利汽車盈警挫近6%

撰文：文顥宗
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美股昨晚（8日）連跌第2日，道指收市跌115點（0.43%），收報26806點，道指及標指亦雙雙向下。港股跟隨外圍股市下挫，恒指開市報28299點，跌31點（0.11%）；國企指數報10724點，跌不足1點（0.01%）。
藍籌股開市個別發展，騰訊（0700）升0.17%，報350.4元；友邦保險（1299）跌0.65%，報84元；滙豐控股（0005）升0.46%，報65.3元；中國平安（2318）跌0.16%，報95.4元；港交所（0388）跌0.66%，報272.4元；領展（0823）跌0.66%，報97.5元；建設銀行（0939）跌0.32%，報6.17元；中銀香港（2388）升0.65%，報30.9元。
吉利汽車（0175）發盈警，預期中期淨利將按年下跌約4成，今早股價低開5.92%，報11.44元。
安踏（2020）遭沽空機構渾水狙擊，指控公司藉分銷商於業績「造假」。公司今早發出澄清公告，惟復牌後股價低開2.44%，報50元。
聯交所資料顯示，美團點評（3690）大股東兼創辦人王興擬將手上持有的公司A類股份質押貸款，公司股價低開1.68%，報67.5元。