【中午收市】恒指下跌225點　吉利盈警大挫5.3%

撰文：鄭寶生
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中港股市下滑，恒指中午收報28106點，下跌225點；國指收報10643點，下跌81點。成交額390億元。
發出盈警的吉利（0175）收報11.52元，下跌5.3%，明顯跑輸其他藍籌股。
其他汽車股亦下挫，廣汽（2238）收報7.95元，下跌4.6%；東風（0489）收報6.51元，下跌2.3%；長汽（2333）收報5.87元，下跌1.7%。
中煙香港回吐7.2% 建滔系盈警大跌
中資航空股下滑，東航（0670）收報4.53元，下跌2.6%；南航（1055）收報5.39元，下跌2.5%；國航（0753）收報7.8元，下跌2.3%。
中煙香港（6055）繼續大幅波動，收報17元，下跌7.2%。
發盈警的建滔集團（0148）收報19.42元，下跌7.3%；建滔積層板（1888）收報6.2元，下跌10.3%。
金沙彈上1.3% 瑞聲下跌3.2%
其他股份方面，金沙（1928）收報39.4元，上升1.3%；恒安（1044）收報55.3元，下跌2%；石藥（1093）收報12.2元，下跌2.6%；萬洲（0288）收報7.57元，下跌3.2%；瑞聲（2018）收報42.25元，下跌3.2%。
中國A股早段受壓，上證半日收報2916點，下跌16點；深證收報9140點，下跌45點。
日股半日收報21583點，上升49點。