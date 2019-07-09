【收市總結】恒指下跌215點　小米上市1周年較招股價潛水44.1%

撰文：鄭寶生
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港股午後低位徘徊，未見反彈動力。恒指收報28116點，下跌215點；國指收報10650點，下跌74點。成交額只有703億元。
盈警股下跌 建滔集團大挫7.2%
發盈警的建滔集團（0148）收報19.44元，下跌7.2%；建滔積層板（1888）收報6.24元，下跌9.7%。
同樣發盈警的吉利（0175）午後跌幅稍為收窄，收報11.7元，下跌3.8%。
汽車股全日疲弱，廣汽（2238）收報8.07元，下跌3.1%；東風（0489）收報6.53元，下跌近2%；長汽（2333）收報5.88元，下跌1.5%。
承興國際再瀉26.7% 小米跌1.1%
承興國際（2662）被指偽造文件用於欺詐，收報0.66元，下跌26.7%。
而同樣昨日急瀉的北京體育文化（1803）收報0.365元，下跌9.9%。
小米（1810）上市1周年，收報9.5元，下跌1.1%，較上市價17元低44.1%。
金沙逆市升1.7% 萬洲再跌3.2%
其他股份方面，金沙（1928）收報39.55元，上升1.7%；恒安（1044）收報55.35元，下跌1.9%；碧桂園（2007）收報11.24元，下跌2.1%；新地（0016）收報131.4元，下跌2.3%；石藥（1093）收報12.2元，下跌2.6%；瑞聲（2018）收報42.45元，下跌2.7%；萬洲（0288）收報7.57元，下跌3.2%。
中國A股窄幅上落，上證收報2928點，下跌5點；深證收報9198點，上升12點。
日股收報21565點，上升30點。