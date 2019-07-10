【中午收市】恒指上升89點　TVB股價下跌0.9%

撰文：鄭寶生
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港股今早有反彈，恒指中午收報28205點，上升89點；國指收報10701點，上升51點。成交額366億元。
承興再瀉16.7% 太陽城反彈3.4%
主席被拘的承興國際（2662）未止跌，收報0.55元，下跌16.7%。
寶礦力及活色生香安全套表示，暫不會在TVB落廣告。電視廣播（0511）收報13.28元，下跌0.9%。
利豐（0494）行政總裁馮裕鈞表示，貿易戰之下中國工廠正「緊張與絕望」。利豐收報1.15元，上升1.8%。
太陽城（1383）澄清沒有營運網絡博彩業務，收報1.52元，上升3.4%。
李寧上揚4.2% 石藥上漲3.6%
其他股份方面，李寧（2331）收報19.26元，上4.2%；石藥（1093）收報12.64元，上升3.6%；舜宇（2382）收報83.5元，上升近3%；銀娛（0027）收報55.95元，上升2.5%；蒙牛（2319）收報31.25元，上升1.6%；碧桂園（2007）收報11.42元，上升1.6%；騰訊（0700）收報355元，上升1.2%。
中國A股早市變動不大，上證半日收報2927點，下跌不足1點；深證收報9196點，下跌1點。
日股半日收報21529點，下跌35點。