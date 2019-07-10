【收市總結】恒指上漲88點　成交僅643億　騰訊上漲1.7%

中國A股疲弱，港股午後升幅收窄，成交低落。恒指收報28204點，上升88點；國指收報10701點，上升51點。成交額僅643億元。

承興國際再插12.1% 貓眼娛樂勁升10.9%

主席被拘的承興國際（2662）再插，收報0.58元，下跌12.1%。

另一隻近期大幅波動的股份北京體育文化（1803），收報0.44元，上升20.5%。

騰訊（0700）涉資的內地網上購票平台貓眼娛樂（1896），收報14元，上升10.9%。騰訊則收報356.8元，上升1.7%。

TVB下滑0.9% 太陽城上揚4.8%

寶礦力及活色生香安全套表示，暫不會在TVB落廣告。電視廣播（0511）收報13.28元，下跌0.9%。

利豐（0494）行政總裁馮裕鈞表示，貿易戰之下中國工廠正「緊張與絕望」。利豐收報1.16元，上升2.7%。

太陽城（1383）澄清沒有營運網絡博彩業務，收報1.54元，上升4.8%。

碧桂園服務今日升至18.74元，該股今年初仍處於11至12元水平。（碧桂園網頁）

新城悅大漲8.4% 碧桂園服務升4.2%

內地物業管理公司表現佳，永升生活服務（1995）收報4.04元，上升15.4%；新城悅服務（1755）收報6.34元，上升8.4%；佳兆業物業（2168）收報15.16元，上升近8%；奧園健康（3662）收報4.64元，上升6.7%；碧桂園服務（6098）收報18.74元，上升4.2%。

石藥上揚4.1% 舜宇反彈1.7%

其他股份方面，石藥（1093）收報12.7元，上升4.1%；吉利（0175）收報12元，上升2.6%；銀娛（0027）收報55.85元，上升2.3%；潤地（1109）收報34.4元，上升1.8%；蒙牛（2319）收報31.3元，上升1.8%；舜宇（2382）收報82.5元，上升1.7%。

中國A股疲弱，上證收報2915點，下跌12點；深證收報9166點，下跌32點。

日股收報21533點，下跌31點。