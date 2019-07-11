全球長者購買力　高達15萬億美元

1970至1990年代，全球經濟快速發展，不少人賺得很多。當時的打工仔如今已成老人，這班人原來仍然擁有十分強大的購買力。

全球老齡聯盟（GCOA）與芬蘭政府，在該國首都赫爾辛基舉辦「銀髮經濟論壇」。GCOA估計，2020年全球60歲以上的長者，購買力合共高達15萬億美元（約117萬億元）。

117萬億元是一個怎樣的概念？假設明日大嶼整個發展計劃約萬億元，即全球長者的總購買力，足以發展117個明日大嶼發展計劃。

2050年 全球有20億個老人

60歲即1959年出生的人士，身處於1970至1990年代全球經濟起飛的年代，不單止經濟快速增長，亦有大量新舊企業招聘，當時持有股份及物業不放售的話，現在擁有不少資產，與近年只有數個百份點薪金增長，對比可謂天與地。

隨着這批人漸老，GCOA行政總裁Michael Hodin表示，2050年全球將有20億名老人，相關產業投資增速加快，包括金融、科技、長者護理、醫學健康等範疇。

僅15%企業制定長者相關策略

GCOA指出，目前只有15%企業有制定長者相關策略，長者相關產業具有很大的開拓空間。

除了日本等已發展國家，中國、泰國等新興市場也面對老齡化問題，影響政府稅務收入、社會消費結構等，是全球政府及商業的共同課題。