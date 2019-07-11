鮑威爾放鴿　港股高開後升幅擴大至逾300點　收復28500點

美國聯儲局主席鮑威爾於國會出席聽證會時指出，會採取合適措施確保經濟增長，引起市場人士對當局在本月底大幅減息的憧憬。受到有關消息刺激，美國三大指數已在當地周三創下新高；今早港股亦受到美股上揚帶動，高開143點。其後升幅逐步擴大已至逾300點，並且已收復28500點。

恒生指數最新報28548點，升343點；國企指數最新報10843點，升141點。

油股今早表現最為突出，與油價彈升有關，中國海洋石油（0883）升3%，最新報13.54元，中國石油（0857）升2.4%，最新報4.31元，中國石化（0386） 升2.4%，最新報5.22元。

減息憧憬刺激下，地產股自然獲追捧，恒基地產（0012）升2.6%，最新報43.6元，新鴻基地產（0016）升1.9%，最新報134.2元，新世界發展（0017）升1.8%，最新報12.42元。

收租股同樣獲垂青，領展房產基金（0823）升1.1%，最新報98.35元，九龍倉置業（1997）升1%，最新報52.9元，希慎興業（0014）升0.5%，最新報40.85元。

公用股方面，中電控股（0002）升1.5%，最新報88.6元，中華煤氣（0003）升0.9%，最新報17.76元，電能實業（0006）更創下1年新高，最新報57.7元，升0.3%。