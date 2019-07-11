【中午收市】恒指上揚335點　石油、黃金股表現佳

美國聯儲局主席（Jerome Powell）發表講話之後，市場預期美國有機會減息，刺激美股向上，亞太股市亦受惠。恒指中午收報28539點，上升335點；國指收報10836點，上升134點。成交額382億元。
中石油上漲3.1% 招金亦升2.7%
美元疲弱令油價向上，石油股表現佳。中石油（0857）收報4.34元，上升3.1%；中海油（0883）收報13.48元，上升2.6%；中石化（0386）收報5.22元，上升2.4%。
金價亦大漲，壇金（0621）收報0.038元，上升2.7%；招金（1818）收報8.74元，上升2.7%；山東黃金（1787）收報15.16元，上升2.3%；靈寶黃金（3330）收報1.43元，上升2.1%；紫金（2899）收報3.16元，上升1.9%。
金價升至近1星期高位，黃金股全線上升，招金中午升至8.74元。（路透社）
物管股繼續爆升 德昌電機插8.8%
物業管理股繼續爆上，中奧到家（1538）收報0.77元，上升13.2%；祈福生活服務（3686）收報0.7元，上升12.9%；雅生活服務（3319）收報15.82元，上升7.8%；新城悅服務（1755）收報6.73元，上升6.2%；綠城服務（2869）收報6.9元，上升6.2%。
近期大幅上落的北京體育文化（1803）收報0.7元，上升59.1%。
發盈警的德昌電機（0179）收報15.82元，下跌8.8%。
新地上升2.8% 友邦亦升1.9%
其他股份方面，新地（0016）收報135.4元，上升2.8%；萬洲（0288）收報7.85元，上升2.6%；石藥（1093）收報13.02元，上升2.5%；舜宇（2382）收報84.5元，上升2.4%；友邦（1299）收報84.9元，上升1.9%；中國人壽（2628）收報19.88元，上升1.9%；港交所（0388）收報273.4元，上升近1%。
中國A股早段靠穩，上證半日收報2924點，上升9點；深證收報9202點，上升36點。
日股半日收報21609點，上升75點。