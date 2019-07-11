【收市總結】恒指上升227點成交僅674億　中海油漲2.4%

美國聯儲局主席鮑威爾（Jerome Powell）講話，刺激昨晚美股向好，帶動亞太股市向上。港股午後升幅略為收窄，恒指收報28431點，上升227點；國指收報10784點，上升82點。成交額674億元。
美元轉弱推動油價向上，「三桶油」表現佳。中海油（0883）收報13.46元，上升2.4%；中石油（0857）收報4.29元，上升1.9%；中石化（0386）收報5.19元，上升1.8%。
山東黃金上升2% 招金亦漲1.9%
美元下跌亦推高黃金股，壇金（0621）收報0.039元，上升5.4%；靈寶黃金（3330）收報1.47元，上升5%；山東黃金（1787）收報15.12元，上升2%；招金（1818）收報8.67元，上升1.9%；紫金（2899）收報3.13元，上升近1%。
金礦股表現不俗，招金全日上升1.9%。（路透社）
祈福生活服務爆上22.6% 中奧到家勁升13.2%
內地物業管理股繼續大漲，祈福生活服務（3686）收報0.76元，上升22.6%；中奧到家（1538）收報0.77元，上升13.2%；雅生活服務（3319）收報16.18元，上升10.2%；新城悅服務（1755）收報6.74元，上升6.3%；奧園健康（3662）收報4.91元，上升5.8%。
主席早前被拘的承興國際（2662）收報0.5元，再跌13.8%。
發盈警的德昌電機（0179）收報15.02元，下跌13.4%。
舜宇上揚3.2% 吉利逆市插水1.5%
其他股份方面，舜宇（2382）收報85.15元，上升3.2%；新地（0016）收報134.6元，上升2.2%；萬洲（0288）收報7.81元，上升2.1%；交行（3328）收報5.97元，上升1.9%；中國人壽（2628）收報19.84元，上升1.7%；蒙牛（2319）收報31.8元，上升1.6%；友邦（1299）收報84.35元，上升1.3%；吉利（0175）收報11.82元，下跌1.5%。
中國A股全日變動不大，上證收報2917點，上升2點；深證收報9152點，下跌13點。
日股收報21643點，上升110點。