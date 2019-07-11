澳洲全國金融系統斷網　電子支付、櫃員機系統一度大癱瘓

澳洲多個主要金融、支付系統7月11日下午「斷網」，受影響包括Woolworths超級市場及多間銀行。

Woolworths旗下店舖 一度只接受現金

澳洲《ABC》引述Woolworths指出，澳洲電訊（Telstra）的網絡出現問題，旗下店舖一度只能手動處理付款，當中部份只接受現金。

Woolworths在澳洲東部時間下午5時45分表示，澳洲電訊表示已處理問題，並向受影響顧客致歉，「希望我們的系統能夠在未來1小時內重新上網，以提供正常服務。」

零售店系統、銀行系統均受影響

除了Woolworths，時裝店Caltex在Twitter上表示，他們採用的EFTPOS零售系統亦受到影響。《ABC》更發現，這次事件影響頗為廣泛，包括一些HICAPS醫療索賠及支付服務。

銀行業方面，聯邦銀行（The Commonwealth Bank）證實由於電訊營運商的問題，部份自動櫃員機、EFTPOS系統、一些銀行服務以及股票交易系統CommSec都受影響。

有客戶表示，該行部份櫃員機在當地時間下午5時30分已回復正常服務。

其他銀行如Westpac、NAB和ANZ，都表示有不同程度的影響。

澳洲電訊網絡下午出現問題，全國零售支付及銀行網絡一度中斷。（路透社）

金融機構之間交易 未受影響

《ABC》了解到，今次事件與支付系統有關，涉及低價交易和資產結算，從而影響到銀行服務，但金融機構之間的交易就沒有影響。

澳洲郵政指出，電子轉帳超過100澳元、代理商付款超過200澳元，Bank@Post提款、存款和餘額查詢服務，都受到影響。而在聯邦銀行提取低於100澳元，以及各種類的存款則沒有影響。

當地時間下午5時50分，澳洲電訊表示服務已開始恢復。