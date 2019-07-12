【中午收市】恒指上升142點　安樂工程掛牌高上市價18.3%

撰文：鄭寶生
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港股早段穩步向上，恒指中午收報28574點，上升142點；國指收報10844點，上升60點。成交額338億元。
中國全通飆升47.4% 承興國際續跌5%
今日上市的新股安樂工程（1977）收報1.42元，較上市價1.2元高18.3%。
中國全通（0633）計劃配售股份引入新大股東，收報0.28元，上升47.4%。
近期強勢的維亞生物（1873）大漲，收報4.32元，上升12.8%。
主席早前被拘的承興國際（2662）未止跌，收報0.475元，下跌5%。
中國人壽上揚1.8% 石藥回吐1.7%
其他股份方面，中國人壽（2628）收報20.2元，上升1.8%；建行（0939）收報6.31元，上升1.6%；信置（0083）收報13.4元，上升1.5%；友邦（1299）收報85.55元，上升1.4%；萬洲（0288）收報7.71元，下跌1.3%；中信股份（0267）收報10.84元，下跌1.5%；吉利（0175）收報11.62元，下跌1.7%；石藥（1093）收報12.68元，下跌1.7%。
中國A股早段企穩，上證半日收報2931點，上升13點；深證收報9213點，上升60點。
日股半日收報21653點，上升9點。