【中午收市】恒指倒升61點　百威亞太擱置上市　港交所跌1.3%

港股今早大幅低開，但中國公布經濟數據，消費及投資情況較佳之後，指數就止跌回升。恒指中午收報28532點，上升61點；國指收報10828點，上升39點。成交額423億元。

安樂工程回吐9.8% Uniqlo母企曾破頂

鄭若驊丈夫潘樂陶旗下的安樂工程（1977）上星期五上市大升，今日大幅回吐，收報1.47元，下跌9.8%。

中國環保能源（0986）今早勁升74.2%後停牌，停牌前報0.81元。

Uniqlo母企迅銷（6288）今早曾破頂，最高見51.05元，其後回落，收報50元，無升跌。

石藥勁升7.8% 中國生物製藥揚4.6%

醫藥股今早大漲，石藥（1093）收報13.56元，上升7.8%；中國生物製藥（1177）收報8.91元，上升4.6%；復星醫藥（2196）收報24.85元，上升4.2%；康哲藥業（0867）收報7.6元，上升3.3%；綠葉製藥（2186）收報5.8元，上升3%。

萬洲及瑞聲上升1.8% 中石油跌1.4%

其他股份方面，萬洲（0288）收報7.89元，上升1.8%；瑞聲（2018）收報43.35元，上升1.8%；旺旺（0151）收報6.23元，上升1.3%；中國海外（0688）收報29元，上升1%；騰訊（0700）收報358.2元，上升0.9%；港交所（0388）收報271.8元，下跌1.3%；太古A（0019）收報94.35元，下跌1.4%；中石油（0857）收報4.22元，下跌1.4%。

中國A股在數據公布後上漲，上證半日收報2952點，上升22點；深證收報9345點，上升132點。

日股今日假期休市。