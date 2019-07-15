【收市總結】恒指倒升83點　百威取消上市　港交所逆市跌1.2%

撰文：鄭寶生
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中國今早公布良好經濟數據，刺激港股從低位彈升，午後大致維持升幅。恒指收報28554點，上升83點；國指收報10838點，上升50點。成交額714億元。
安樂工程回吐17.2% 中國環保能源彈44.1%
百威亞太取消上市，港交所（0388）收報272.2元，下跌1.2%。
鄭若驊丈夫潘樂陶旗下的安樂工程（1977）上星期五上市大升，今日大幅回吐，收報1.35元，下跌17.2%。
中國環保能源（0986）午後復牌，指正在磋商收購，收報0.67元，上升44.1%。
石藥上揚近7% 中國生物製藥亦升5.5%
醫藥股有升勢，石藥（1093）收報13.46元，上升近7%；中國生物製藥（1177）收報8.99元，上升5.5%；綠葉（2186）收報5.86元，上升4.1%；復星醫藥（2196）收報24.8元，上升近4%；康哲（0867）收報7.61元，上升3.4%；東陽光藥（1558）收報41.15元，上升2.9%。
瑞聲上升2.2% 長實再考驗60元支持
其他股份方面，瑞聲（2018）收報43.55元，上升2.2%；旺旺（0151）收報6.27元，上升近2%；萬洲（0288）收報7.89元，上升1.8%；騰訊（0700）收報360.8元，上升1.6%；中國人壽（2628）收報20.4元，上升近1%；長實集團（1113）收報60.15元，下跌1.3%。
中國A股受數據刺激而看漲，上證收報2942點，上升11點；深證收報9309點，上升96點。
日股今日假期休市。