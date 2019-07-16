【中午收市】恒指微升37點　濠賭股表現較好　新濠漲5.5%

撰文：鄭寶生
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港股窄幅波動，恒指中午收報28592點，上升37點；國指收報10845點，上升6點。成交額370億元。
美高梅上揚4.9% 銀娛上升2.7%
濠賭股表現較佳，新濠（0200）收報21.2元，上升5.5%；美高梅（2282）收報14.2元，上升4.9%；澳博（0880）收報9.45元，上升4.1%；永利（1128）收報19.38元，上升3.5%；銀娛（0027）收報57.2元，上升2.7%；金沙（1928）收報41.5元，上升2.6%。
發出盈警的佐丹奴（0709）收報3.09元，下跌9.1%。
上星期五上市的安樂工程（1977）收報1.3元，下跌3.7%。
瑞聲上漲1.5% 中海油下跌1.5%
其他股份方面，瑞聲（2018）收報44.2元，上升1.5%；萬洲（0288）收報8.01元，上升1.5%；聯通（0762）收報8.35元，上升1.2%；港鐵（0066）收報55元，上升1%；吉利（0175）收報11.82元，上升1%；創科（0669）收報59.35元，上升1%；中海油（0883）收報13.32元，下跌1.5%。
中國A股輕微受壓，上證半日收報2939點，下跌3點；深證收報9292點，下跌16點。
日股假期後復市，半日收報21526點，下跌159點。