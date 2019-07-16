標普首發中國境內債評級　稱與標普全球評級機制有差異

評級機構標普全球評級於今年初，獲批於內地設立標普信評（中國），並於上周向工商銀行（1398）旗下的工銀金融租賃發出首個評級。標普信評工商企業部總經理鍾曉玲表示，公司的評級機制與標普全球評級有所不同，關注對象是於內地發債的企業。

稱比較對象主要為國內同業

鍾曉玲於網絡會議上指，標普信評的評級機制及方法學，與標普全球評級有一定差異。她解釋，標普全球為公司信貸提供評級時，會以全球範圍內同行業發債人作對比，但標普信評則主要比較同於內地發債的同業公司，故此關注的因素略有不同。

她又指，公司為工銀金融租賃授予最高的「AAA」評級，高於標普全球評級給予中國的主權評級「A+/A-1」，反映基於評級機制不同，標普信評給予的信貸評級並不受制於主權評級。問及上述評級如何與國外同業比較時，她表示機制雖然不同，但背後原理大致類近，相信評級仍具參考價值。

標普信評上周授予工行（1398）旗下工銀金融租賃有限公司AAA評級，前景穩定。公司金融機構部董事李迎表示，工銀金融租賃於航空、航運業務競爭力強，業務拓展得到母行有力支持，預料資本充足水平將穩定提升，加上國家監管政策規定，若該公司出現流動性及資本困難，工行必須給予支持，故此給予最高信貸評級。