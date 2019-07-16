【收市總結】恒指上升64點　市況淡靜濠賭股最亮眼

撰文：鄭寶生
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港股全日波幅不大，恒指收報28619點，上升64點；國指收報10865點，上升26點。成交額只有656億元。
佐丹奴盈警插10.6% 新城控股彈上6.8%
發出盈警的佐丹奴（0709）收報3.04元，下跌10.6%。
上星期五上市的安樂工程（1977）收報1.26元，下跌6.7%。
新城發展控股（1030）繼續反彈，收報8元，上升6.8%。旗下物業管理公司新城悅服務（1755）收報7.79元，上升12.1%。
新濠上揚4.5% 美高梅亦漲4.3%
濠賭股表現較好，新濠（0200）收報21元，上升4.5%；美高梅（2282）收報14.12元，上升4.3%；澳博（0880）收報9.43元，上升3.9%；銀娛（0027）收報57.3元，上升2.9%；永利（1128）收報19.16元，上升2.4%；金沙（1928）收報41.4元，上升2.3%。
申洲升至110.4元 港鐵上升1.4%
其他股份方面，申洲（2313）收報110.4元，上升2.8%；石藥（1093）收報13.7元，上升1.8%；創科（0669）收報59.55元，上升1.4%；吉利（0175）收報11.86元，上升1.4%；港鐵（0066）收報55.2元，上升1.4%；舜宇（2382）收報87.4元，上升1.3%；中海油（0883）收報0.7元，下跌0.7%；蒙牛（2319）收報31.45元，下跌0.9%；中國海外（0688）收報28.55元，下跌1.2%。
中國A股全日輕微受壓，上證收報2937點，下跌4點；深證收報9283點，下跌26點。
日股收報21535點，下跌150點。