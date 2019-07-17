【中午收市】恒指下滑87點　資金買入汽車、內房股

撰文：鄭寶生
最後更新日期：
港股今早受壓，成交仍然偏少，未突破近期悶局。恒指中午收報28531點，下跌87點；國指收報10819點，下跌45點。成交額343億元。
華晨上漲5.6% 吉利亦升4%
汽車股向上，華晨（1114）收報9.43元，上升5.6%；吉利（0175）收報12.34元，上升4%；廣汽（2238）收報8.28元，上升2.9%；長汽（2333）收報5.87元，上升2.8%。
恒大勁升6.7% 融創彈上1.8%
部份內房股亦上揚，中國恒大（3333）收報23.2元，上升6.7%；融信（3301）收報11.5元，上升5.7%；新城發展控股（1030）收報8.26元，上升3.3%；龍光地產（3380）收報13.22元，上升3.1%；中國奧園（3883）收報11.64元，上升3%；融創（1918）收報39.75元，上升1.8%。
承興國際飆45.1% 周大福挫3.2%
早前主席被拘的承興國際（2662），澄清報道提及的公司非集團成員，收報0.74元，上升45.1%。
4至6月港澳同店銷售下跌11%的周大福（1929）收報8.45元，下跌3.2%。
中海油下滑2.1% 石藥亦跌3.1%
其他股份方面，創科（0669）收報60.5元，上升1.6%；港鐵（0066）收報55.6元，上升0.7%；中石化（0386）收報5.12元，下跌1.3%；聯通（0762）收報8.18元，下跌1.6%；中海油（0883）收報13.14元，下跌2.1%；石藥（1093）收報13.28元，下跌3.1%。
中國A股半日窄幅上落，上證半日收報2936點，下跌1點；深證收報9336點，上升53點。
日股半日收報21448點，下跌87點。