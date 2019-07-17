【收市總結】成交僅600億恒指跌26點　港鐵破頂收報55.65元

撰文：鄭寶生
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港股全日受壓，成交持續低迷。恒指收報28593點，下跌26點；國指收報10847點，下跌17點。成交額進一步收縮至600億元。
華晨上漲4.8% 中國恒大勁升6.4%
汽車股午後升幅收窄，華晨（1114）收報9.36元，上升4.8%；吉利（0175）收報12.22元，上升3%；廣汽（2238）收報8.22元，上升2.1%；長汽（2333）收報5.8元，上升1.6%；東風（0489）收報6.82元，上升1.5%。
部份內房股上揚，中國恒大（3333）收報23.15元，上升6.4%；綠地（0337）收報3.16元，上升近5%；融信（3301）收報11.38元，上升4.6%；中國奧園（3883）收報11.68元，上升3.4%；新城發展控股（1030）收報8.2元，上升2.5%。
承興爆上72.5% 周大福下滑2.6%
早前主席被拘的承興國際（2662），澄清報道提及的公司非集團成員，收報0.88元，上升72.5%。
4至6月港澳同店銷售下跌11%的周大福（1929）收報8.5元，下跌2.6%。
中海油下滑1.8% 萬洲亦跌1.9%
其他股份方面，創科（0669）收報60.25元，上升1.2%；港鐵（0066）收報55.65元，上升0.8%；領展（0823）收報97元，下跌0.9%；九倉置業（1997）收報52.1元，下跌1.2%；石藥（1093）收報13.5元，下跌1.5%；中海油（0883）收報13.18元，下跌1.8%；萬洲（0288）收報7.8元，下跌1.9%。
中國A股全日變動不大，上證收報2931點，下跌5點；深證收報9302點，上升18點。
日股收報21469點，下跌66點。