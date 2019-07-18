【中午收市】恒指下跌139點　金價上揚招金勁升5.1%

撰文：鄭寶生
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港股連續第二日回吐，恒指中午28453點，下跌139點；國指收報10802點，下跌45點。成交額336億元。
承興再飆36.4% 雨潤爆上18.1%
承興國際（2662）繼續大幅反彈，收報1.2元，上升36.4%，成交額達8.33億元。
豬肉股雨潤（1068）爆上，收報1.11元，上升18.1%。
第二季同店銷售增長4.8%的味千中國（0538）收報3.44元，上升9.6%。
山東黃金上漲2.4% 紫金亦升近1%
黃金及白銀股向上，中國白銀（0815）收報0.55元，上升13.4%；招金礦業（1818）收報8.89元，上升5.1%；壇金礦業（0621）收報0.04元，上升2.6%；山東黃金（1787）收報14.8元，上升2.4%；紫金（2899）收報3.12元，上升近1%。
騰訊下滑1.3% 中海油插水2.6%
其他股份方面，旺旺（0151）收報6.32元，上升1.8%；碧桂園（2007）收報11.28元，下跌1.2%；騰訊（0700）收報358.6元，下跌1.3%；金沙（1928）收報40.8元，下跌1.6%；新世界發展（0017）收報12.28元，下跌1.8%；瑞聲（2018）收報43.25元，下跌1.9%；舜宇（2382）收報86.05元，下跌2.2%；申洲（2313）收報108.5元，下跌2.3%；中海油（0883）收報12.84元，下跌2.6%。
中國A股今早下挫，上證半日收報2912點，下跌19點；深證收報9190點，下跌111點。
日股半日收報21126點，下跌343點。