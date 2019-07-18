港鐵首次發盈警　為紅磡站事件及屯馬線撥備20億元

近期股價屢創新高的港鐵公司（0066），收市後發出盈警，指出為紅磡站事件及屯馬線作出20億元，及英國First MTR South Wstern Trains Limited作出4.3億元撥備，兩項撥備合共24.3億元。

翻查年報，港鐵去年基本業務利潤112.63億元，按年上升7.1%。集團上半年基本業務利潤則錄得46.48億元。

換言之，24.3億元撥備相當於去年上半年基本業務利潤約52%，以及去年全年基本業務利潤的22%。

港鐵股價再創新高，高見55.75元，收市報55.7元，升0.1%。

已向政府提交紅磡站相關報告

港鐵於公告內指出，在今日已完成亦向政府提交兩份有關紅磡站擴建部份﹑紅磡站北面連接隧道，及南面連接隧道以及紅磡列車停放處的事件的最終報告，當中載有為符合相關作業守則而須在若干地點採取適當措施的建議方案。

港鐵指出，政府已接納分階段啟用屯馬線建議，第一階段涉及屯馬線大圍站及啟德站商業服務，目標開通為明年首季。

屯馬線首階段明年首季開通

為繼續推進沙中線項目，以及在明年首季開通屯馬線大圍站至啟德站路段商業服務，作為現階段安排，公司在不影響其法律責任原則，支付紅磡事件產生的費用及分階段啟用屯馬線相關若干費用。同時為最終承擔相關費用責任一事上保留其權利，現時對有關費用的最佳估計為20億元，所以在今年上半年作出20億元撥備。

公司指出有關撥備金額，並無計算可向任何其他人士提出的任何潛在追討在內。

港鐵表示與政府繼續進行磋商，務求就紅磡事件及雙方各自就沙中線項目造價，及紅磡事件產生的費用，及分階段啟用屯門線若干費用的付款責任達成整體解決方案。若公司與政府未能在合理期間內達成整體解決方案，則在2012年5月29日訂立的委託協議的條款應繼續適用。

沈慶洪指出，20億元撥備對港鐵影響有限。（鄧詠中攝）

沈慶洪﹕20倍市盈率並不便宜

對於港鐵罕有發盈警，騰祺基金管理投資管理董事沈慶洪指，撥備20億元的實際影響未必很大，因港鐵的鐵路收入穩定，擁上蓋物業發展權，政府為大股東等的優勢不會消失，不會影響港鐵營運。

他說，可視撥備為提早為壞賬做準備，盡早消除不明朗因素，對股價未必是負面，但亦不排除港鐵未來可能增加撥備，因沙中線仍未全線開通，紅磡站處理方式未明，當中支出是由小股東抑或政府承擔是要考慮的因素。

港鐵股價過去一段日子連番破頂，沈慶洪認為，市場可能藉盈警消息借勢調整，主要因為股價累積太多升幅，但認為以港鐵規模，跌幅最多為5%左右。他說，目前市盈率逾20倍不便宜，且息率跌至2厘多，即使股價跌一成，從收息角度看也不吸引。