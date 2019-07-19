【收市總結】港股升303點　惟28800點得而復失　金股普遍高收

港股今日高開高收。隨著投資者對美國聯儲局本月底減息憧憬增加，帶動大市今日高開123點，其後升幅更擴大至348點，並且收復28800點。惟在午後升幅略為收窄至303點，28800點得而復失。

恒生指數收市報28765點，升303點；國企指數收市報10909點，升124點，成交額為675.85億元。

三大重磅股今日均高收，成為大市上揚動力，友邦保險（1299）升2.7%，收市報88.5元，騰訊控股（0700）收市報362.6元，升1.7%，滙豐控股（0005）升0.5%，收市報65.05元。

手機股獲追捧 舜宇升2.9%

手機設備股亦上揚，舜宇光學（2382）升2.9%，為今日表現最佳的藍籌股，收市報88.4元，瑞聲科技（2018）升1%，收市報43.55元，丘鈦科技（1478）今日更創新高，收市報7.5元，升5.4%。

油股今日亦上揚，中國海洋石油（0883）升2.3%，收市報13.18元，中國石化（0386）升2.%，收市報5.24元，中國石油（0857）升1.2%，收市報4.29元。

金價上揚帶動金股向上，招金礦業（1818）升4.5%，收市報9.25元，山東黃金（1787）升4.7%，收市報15.14元，黃金交易所買賣基金（ETF）SPDR金ETF（2840）升1.1%，收市報1,060元。

不過港鐵公司（0066）受到盈警拖累而逆市下跌，收市報54.1元，跌2.9%。