【中午收市】恒指下挫222點　內房受壓　中國海外跌2.4%

本港政治動盪，港股今早下挫。恒指中午收報28542點，下跌222點；國指收報10841點，下跌68點。成交額361億元。
中國通號下挫8.1% 哈電大瀉23.9%
中國通號（3969）成為首隻港股及內地科創板兩地上市股份，科創板今日大升，但港股下挫，收報5.65元，下跌8.1%。
哈爾濱電氣（1133）私有化失敗，收報2.9元，下跌23.9%。
渾水再狙擊未見效 安踏逆市漲3.3%
渾水再度狙擊安踏（2020），但安踏股價上升，收報58.1元，上升3.3%。
其他體育用品、服裝及鞋類股普遍向上，李寧（2331）收報20.5元，上升5.9%；361度（1361）收報1.43元，上升2.9%；申洲（2313）收報111.5元，上升1.3%；波司登（3998）收報2.68元，上升1.1%。
內房股受壓，中國奧園（3883）收報11.02元，下跌3.5%；中國海外（0688）收報27.95元，下跌2.4%；越秀地產（0123）收報1.85元，下跌2.1%；新城發展控股（1030）收報7.71元，下跌1.7%。
萬洲上升1.8% 新地下跌2.4%
其他股份方面，萬洲（0288）收報7.99元，上升1.8%；中國人壽（2628）收報20.5元，下跌1.2%；金沙（1928）收報40.45元，下跌1.6%；銀娛（0027）收報56.45元，下跌1.7%；港交所（0388）收報268.4元，下跌1.8%；新地（0016）收報132.6元，下跌2.4%；九倉置業（1997）收報50.85元，下跌2.4%；聯通（0762）收報8.04元，下跌2.4%。
科創板搶走市場焦點，中國A股早段下挫，超過3,300隻股份下跌，上證半日收報2907點，下跌16點；深證收報9198點，下跌30點。
日股半日下滑，收報21407點，下跌59點。