美報告：特朗普上台兩年　中國對美投資暴跌近9成

《紐約時報》周日（21日）報道，美國總統特朗普上台後，一度穩定的中國資金流入美國速度出現減緩。中美都對投資加強了審查，美國經濟則普遍感受到了這種下滑，矽谷初創企業、房地產市場和州政府都受到了影響。



隨著中國經濟的蓬勃發展，美國各州、地方政府以及公司都想從中國爭取資金，直到特朗普挑起中美貿易摩擦。美國商業諮詢機構榮鼎集團（Rhodium Group）資料顯示，2018年，中國對美直接投資從2016年465億美元的峰值降至54億美元，降幅達88%。



值得注意的是，特朗普對中國商品徵收「懲罰性」關稅的嗜好，與美政府對外國投資、尤其是中國投資者的更嚴格「審查」，都嚇壞了兩國企業。在美國「外國投資委員會」的干預下，有一系列交易最終宣告失敗，人們愈加擔憂起了美國對中國投資者的接受程度。



諮詢公司高緯環球（Cushman & Wakefield）5月份的一份報告指出，一些案例讓中國投資者感受到了「不受歡迎」，中國商業房地產投資者在美國展開了「瘋狂的處理行動」。2018年，中國買家共進行了37項房產收購交易，價值23億美元，但有價值31億美元的商業房地產被拋售。與此同時，中國投資者對美國住宅房地產的興趣也有所下降。「全美房地產經紀人協會」最近發佈的研究報告發現，在截至今年3月的一年裡，中國仍是美國房產的最大海外買家，但中國買家在美購房金額下降了56%，至134億美元。