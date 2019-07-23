【收市總結】恒指升95點成交不足600億　美圖爆升29.7%

撰文：鄭寶生
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港股今早先跌後升，午後大致平穩，但成交嚴重乏力。恒指收報28466點，上升95點；國指收報10809點，上升39點。成交額588億元。
平安證券飆129.4% 新城發展插11.3%
平安證券集團（0231）爆升，收報0.117元，上升129.4%。
新產品受歡迎，美圖（1357）收報2.62元，上升29.7%。
新城發展（1030）正計劃出售40個項目，收報6.75元，下跌11.3%。同系物業管理公司新城悅服務（1755）收報6.65元，下跌9%。
平安好醫生上揚6.6% 中國生物製藥漲5.6%
部份醫療相關股份向上，平安好醫生（1833）收報31.7元，上升6.6%；中國生物製藥（1177）收報9.39元，上升5.6%；百濟神州（6160）收報76.75元，上升3.6%；石四藥（2005）收報7.24元，上升3.3%；錦欣生殖（1951）收報9.03元，上升2.1%。
恒安勁升5.3% 碧桂園逆市插2.2%
其他股領份方面，恒安（1044）收報59.3元，上升5.3%；瑞聲（2018）收報44.65元，上升3.6%；舜宇（2382）收報90.25元，上升2.9%；申洲（2313）收報112.8元，上升近2%；萬洲（0288）收報8.08元，上升1.9%；港鐵（0066）收報54.1元，上升1.7%；碧桂園（2007）收報10.9元，下跌2.2%。
中國A股全日靠穩，上證收報2899點，上升12點；深證收報9175點，上升53點。
日股收報21620點，上升204點。